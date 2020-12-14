Обновлено: Вчерашняя утечка от СМИ гласила о том, что уже утром 14-го декабря информация о перехвате Electronic Arts сделки между студией Codemasters и издательством Take-Two Interactive станет официальной. Так оно и случилось: несколько часов назад стало известно, что Electronic Arts договорилась с Codemasters о покупке, а сумма сделки составила примерно 1,2 млрд долларов США.

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По словам руководства английской студии, данный союз обеспечит студии прекрасное и процветающее будущее, что позволит её командам создавать более крупные и качественные игры для своей аудитории.

В свою очередь, глава Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что игровая индустрия растёт, категория гоночных игр также набирает популярность, и вместе компании смогут стать лидерами в новой эпохе гоночных развлечений.

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А что по этому поводу думает Take-Two — никто не узнал, потому что она была очень воспитанной узнаем в ближайшие часы.

Оригинал: В начале ноября СМИ сообщили о том, что издательство Take-Two ведёт переговоры с английской студией Codemasters (известна по франшизам DiRT, F1, GRID) о покупке. Сумма сделки, как сообщалось, составляла порядка 740 миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на «привычную» валюту составляло 974 млн долларов. Спустя несколько дней поступила информация о том, что Codemasters согласилась на условия, но, похоже, так просто история не закончится.

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Несколько часов назад издание Sky News рапортовало о том, что глаз на Codemasters также положила Electronic Arts. Гигант якобы готов вмешаться в сделку и предложить Codemasters бОльшую сумму и лучшие условия. Если верить Sky News, то официально о своих планах Electronic Arts объявит уже завтра, 14 декабря.

Учитывая, что Electronic Arts — куда более крупный игрок на рынке видеоигровых развлечений, возможно, вмешательство окажется успешным. Как бы то ни было, ситуация, даже если Sky News «вбросил» новость-подделку, прояснится завтра.