На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что компания Take-Two Interactive ведёт переговоры с создателями игр серии DiRT из Codemasters об их покупке. Сегодня портал VideoGamesChronicle, ссылаясь на свои знакомые с ситуацией источники, рапортовал о том, что переговоры завершились, и Codemasters готова стать частью Take-Two.

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Согласно информации издания, сделка обошлась Take-Two в $980 млн (в переводе с 750 миллионов фунтов стерлингов), а формально завершиться она должна в первом квартале наступающего 2021-го года.

Предположительно, в планах Take-Two сконцентрировать в своих руках спортивные симуляторы, ведь Codemasters разрабатывает не только серию DiRT, но также занимается серией Grid и F1. Неплохое приобретение для Take-Two, спору нет: возможно, возрождение Midnight Club теперь не такая уж несбыточная мечта.

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Теперь осталось дождаться официальных заявлений руководства обеих компаний. Напомним, что Codemasters была основана в Англии осенью 1986 года — это одна из старейших действующих студий разработки игр в мире. За десятилетия компания получила мировую известность, а проекты её производства отличаются высоким качеством и пользуются большим спросом.