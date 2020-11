Сегодня ночью состоялась церемония награждения Golden Joystick Awards, 38-я по счёту. Напомним, в рамках данного мероприятия в большинстве номинаций победителей выбирают сами игроки. Что до критиков, то им доверяют выдавать награды в рамках самых громких номинаций. Безусловным фаворитом церемонии стал экшен The Last of US Part II. Он получил награду в номинации «игра года».

По поводу голосования по всем номинациям можно сказать следующее: по 19 категориям игроки отдали свои голоса ещё на прошлой неделе, главная интрига была с игрой года. За это почётное звание боролись аж 20 проектов на любой вкус. Список претендентов в рамках номинации «Игра года», победитель выделен жирным шрифтом:

Death Stranding (PC);

Factorio;

Animal Crossing: New Horizons;

Ori and the Will of the Wisps;

Half-Life: Alyx;

Assassin's Creed Valhalla;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

Demon's Souls (PS5);

Microsoft Flight Simulator;

The Last of Us Part II ;

; DOOM Eternal;

Hades;

Yakuza: Like a Dragon;

Crusader Kings III;

Ghost of Tsushima;

Spelunky 2;

Fall Guys: Ultimate Knockout;

Final Fantasy VII Remake;

F1 2020;

Genshin Impact.

Как видим, тут были представлены игры разных жанров, разных бюджетов и для разных целевых аудиторий. А победитель определился только один. Идём дальше по номинациям. Все они для удобства чтения спрятаны под спойлеры. Если нужно ознакомиться — вы знаете, что делать с курсором мыши. Победитель по каждой номинации выделен, опять же, жирным шрифтом.

Лучший звук: The Last of Us Part II ;

; Ghost of Tsushima;

Star Wars Jedi: Fallen Order;

Paradise Killer;

Call of Duty: Warzone;

Half-Life: Alyx;

Streets of Rage 4;

Resident Evil 3.

Лучшее игровое сообщество: Fall Guys: Ultimate Knockout;

Minecraft ;

; Animal Crossing: New Horizons;

Dreams;

Sea of Thieves;

Warframe;

Fortnite;

Final Fantasy XIV.

Лучшая игра для всей семьи: Animal Crossing: New Horizons;

Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Pokemon Sword & Shield;

Minecraft Dungeons;

Paper Mario: The Origami King;

Moving Out;

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics;

Super Mario 3D All-Stars.

Лучшее дополнение: Control: AWE;

No Man's Sky: Origins ;

; Total War: WARHAMMER II — The Warden and the Paunch;

Pokemon Sword & Shield — Expansion Pass;

Final Fantasy XIV — Reflections in Crystal;

The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu;

Mortal Kombat 11: Aftermath;

The Outer Worlds: Peril on Gorgon.

Лучший аксессуар для игр: PC Engine Mini;

Oculus Quest 2;

Razer Kishi для xCloud;

NVIDIA GeForce RTX 3080 ;

; TCA Sidestick Airbus Edition;

Vulcan 120 Aimo;

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2.

Лучшая инди-игра: Kentucky Route Zero: TV Edition;

Factorio;

Spelunky 2;

Paradise Killer;

Creaks;

Hades ;

; Lair of the Clockwork God;

Necrobarista.

Лучшая многопользовательская игра: Fall Guys: Ultimate Knockout ;

; Call of Duty: Warzone;

Animal Crossing: New Horizons;

Deep Rock Galactic;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2;

The Dark Pictures Anthology: Little Hope;

Moving Out;

Valorant.

Лучшее повествование: The Last of Us Part II ;

; Ghost of Tsushima;

Kentucky Route Zero: TV Edition;

Necrobarista;

Paradise Killer;

Hades;

Signs of the Sojourner;

If Found…

Лучшее визуальное оформление: Ghost of Tsushima;

Hades;

Ori and the Will of the Wisps;

Spiritfarer;

Microsoft Flight Simulator;

Half-Life: Alyx;

The Last of Us Part II ;

; Final Fantasy VII Remake.

Лучший новый стример/стримерша: Negaoryx;

ShivFPS;

HelloItsKolo;

BigCheeseKit;

QueenEliminator;

SteveInSpawn;

Dovahrii;

IAmBrandon.

Лучшая игра для киберспорта: Rainbow Six Siege;

League of Legends;

Valorant;

Fortnite;

NTT IndyCar Series iRacing;

Counter-Strike: Global Offensive;

FIFA 20;

Call of Duty: Modern Warfare.

Лучшая игра для мобильных систем: Game of Thrones: Tale of Crows;

LEGO Builder's Journey ;

; Little Orpheus;

Next Stop Nowhere;

Roundguard;

Bird Alone;

A Monster's Expedition;

If Found…

Игра года для консоли Nintendo: Animal Crossing: New Horizons ;

; Pokemon Sword & Shield;

Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch;

Super Mario 3D All-Stars;

Paper Mario: The Origami King;

Super Mario Bros. 35;

Ninjala;

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics.

Игра года для PC: Paradise Killer;

Microsoft Flight Simulator;

Hades;

The Walking Dead: Saints & Sinners;

Crusader Kings III;

Valorant;

Half-Life: Alyx;

Death Stranding.

Игра года для PlayStation: The Last of Us Part II ;

; Nioh 2;

Ghost of Tsushima;

Final Fantasy VII Remake;

Marvel's Iron Man VR;

Spelunky 2;

Dreams;

Fall Guys: Ultimate Knockout.

Игра года для Xbox: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2;

Deep Rock Galactic;

Ori and the Will of the Wisps ;

; Bleeding Edge;

Minecraft Dungeons;

Wasteland 3;

Yakuza 0;

Tell Me Why.

Игра с наилучшей поддержкой: Final Fantasy XIV;

Sea of Thieves;

Fortnite;

Apex Legends;

Pokémon GO;

Grand Theft Auto Online;

PlayerUnknown's Battlegrounds;

Minecraft.

Студия года: Mediatonic;

Naughty Dog ;

; Respawn;

Paradox Development Studio;

Sucker Punch;

Infinity Ward;

Media Molecule;

Supergiant Games.

Самая ожидаемая игра: HITMAN 3;

Ratchet & Clank: A Rift Apart;

Halo Infinite;

Resident Evil Village;

Deathloop;

Horizon Forbidden West;

Kerbal Space Program 2;

Elden Ring;

Gotham Knights;

God of War: Ragnarok ;

; Starfield;

The Medium.

Саму церемонию награждения можно посмотреть в прикреплённом ролике ниже. Обсуждение победителей тоже приветствуется. Отдельно отметим, что премия «Выдающийся вклад в индустрию» досталась студиям itch.io, Team17, Electronic Arts, 11 bit studios, Mediatonic и другим. А в «Зал славы» попала серия Worms и её студия-разработчик Team17.