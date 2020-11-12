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На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Elite Dangerous

Сегодня тоже, кстати, можно что-то бесплатно забрать.
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В ленте появилась новость об очередной бесплатной раздаче игры в Epic Games Store, а это значит, что завтра наконец-то пятница, а впереди выходные. Как стало известно сегодня благодаря обновлённой страничке раздела подарков в Epic Games Store, на следующей неделе, с 19 по 26 ноября, в магазине пройдёт раздача космосима Elite Dangerous и инди-проекта The World Next Door. Естественно, всё внимание будет приковано именно к Elite Dangerous.

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На этой неделе бесплатная раздача сравнительно скупая: предложена всего одна игра, и та — инди-проект The Textorcist The Story of Ray Ribbia, представляющий собой смесь стрелялки и адского набора текста. В данном проекте мы играем за частного экзорциста Рэя Биббиа, которому предстоит подавить демонический мятеж.

Возвращаясь к теме Elite Dangerous, стоит напомнить, что в конце октября в состав базового издания игры вошёл весь контент из расширения Horizons, а в следующем году ожидается релиз гигантского обновления под названием Odyssey.

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