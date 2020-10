Серия Call of Duty продолжает радовать Activision своими успехами. Не успело сегодня издательство отрапортовать о рекордной заинтересованности сообщества в бета-тестировании Call of Duty Black Ops Cold War, как на очереди позитивная информация о Call of Duty Mobile. Как стало сегодня известно из публикации в официальном Twitter-аккаунте холдинга Activision Blizzard, число загрузок мобильной Call of Duty преодолело отметку в 300 миллионов.

В начале месяца, к слову, благодаря стараниям аналитиков выяснилось, что Call of Duty Mobile за первый год заработала 480 миллионов долларов. Рискнём предположить, что на сегодняшний день эта сумма уже превысила полмиллиарда. По статистике, наибольшей популярностью Call of Duty Mobile пользуется в США, следом в Японии и Германии.