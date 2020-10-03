Call of Duty: Mobile за первый год принесла разработчикам 480 миллионов долларов
Call of Duty: Mobile вышла год назад, 1 октября. За отчётный период проект наращивал пользовательскую базу просто гигантскими темпами. Если верить подсчётам аналитиков компании Seonsor Tower, то за год проект заработал около 480 миллионов долларов. Количество скачиваний — почти 270 миллионов. А теперь перейдём к более детальной аналитике.
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Так, во втором квартале нынешнего года игроки тратили в Call of Duty: Mobile свои деньги почти в два раза интенсивнее. Напомним, пандемия коронавируса начала усиливаться именно в этот период времени. Больше всего денег потратили игроки из США — аж 215 миллионов долларов. За ними следуют жители Японии и Германии.
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Также Call of Duty: Mobile стала третьей самой успешной мобильной игрой на рынке США. На первых двух местах обосновались PUBG Mobile и Fortnite.
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