Интерактивный хоррор The Dark Pictures вскоре пополнится главой Little Hope — разработчики выпустили трейлер
Вторая часть серии интерактивных хорроров The Dark Pictures обзавелась новым трейлером. Очередная глава получила название Little Hope. В представленном видео Хранитель историй напомнил зрителям, что в сюжетном плане происходящее на экране не будет перекликаться с ранее увиденными событиями. Но при этом игроку оставят возможность выбирать, как будет дальше развиваться история. А доступ к дополнительным материалам можно обеспечить, внимательно собирая секреты и разгадывая загадки. Под «допами» подразумеваются арты, интервью и тому подобные вещи.
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Так называемые предчувствия героя тоже никуда не делись. Напомним, механика предчувствия — это когда игрок может с помощью предмета заглянуть в будущее, но виртуальный режиссёр не даёт контекста. Додумывать придётся уже самому. В Little Hope предвидеть будущее можно с помощью картин, расставленных по уровням.
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Напомним, что The Dark Pictures: Little Hope должна поступить в продажу 30 октября на Xbox One, PlayStation 4 и PC уже 30 октября.
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