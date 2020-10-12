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Найт-Сити и его опасности на свежих скриншотах Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077 обещает быть предельно атмосферным и разнообразным проектом, ведь в Найт-Сити, городе, где разворачиваются действия игры, полно не только возможностей для самореализации, но и различных подстерегающих на улицах опасностей. А чтобы мы потихоньку привыкали к тому, чего следует ожидать от погружения в виртуальный мир Cyberpunk 2077, разработчики из Cyberpunk 2077 регулярно публикуют видеоролики и скриншоты. Сегодня очередь скриншотов.

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В этот четверг, 15 октября, CD Projekt RED вновь выйдет на связь — с четвёртым выпуском Night City Wire, в рамках которого расскажет о транспорте в Cyberpunk 2077. Недавно, напомним, разработчики продемонстрировали нам русскую локализацию игры и познакомили нас с актёрами озвучивания.

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Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября и уже никуда не сместится: игра ушла в печать, а девелоперы перешли на сверхурочный режим работы и трудятся шестидневку, чтобы успеть в срок.

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LoL
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