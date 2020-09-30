Сегодня ранним утром (ночью) в Сети с подачи журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера появилась информация о том, что руководство студии CD Projekt RED нарушило своё же данное в прошлом году обещание обойтись без «кранчей» (сверхурочных, переработок) и призвало сотрудников с 28 сентября перейти на шестидневную рабочую неделю. Как следовало из «перехваченного» журналистами сообщения от главы CD Projekt RED Адама Бадовского, он прекрасно понимает, что это решение противоречит его прежним заявлениям и политике компании в целом, но другого выхода уже попросту нет.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

И вот, сегодня Адам Бадовский в своём официальном Twitter прокомментировал пост Шрайера, подтвердив изложенную в нём информацию. По словам Бадовского, перед разработчиками остался последний рывок за шесть недель до релиза, и все сотрудники студии, которые потратили значительную часть своих жизней на данный проект, прекрасно это понимают.

Решение о «кранчах» было одним из самых сложных, что приходилось принимать Бадовскому, но все сотрудники студии получат щедрую компенсацию за каждый сверхурочный час. Более того, как и в предыдущие годы, 10 % ежегодной прибыли, которую компания получит в 2020 году, будет разделено напрямую между членами команды CD Projekt RED.

реклама

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Студия уже неоднократно во всеуслышание обещала, что очередного переноса релиза не случится, поэтому логично предположить, что такое решение ради отказа от сверхурочных в компании даже не рассматривалось.