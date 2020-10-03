Cyberpunk 2077: геймплей русской версии и знакомство с командой локализации
Как и было обещано, студия CD Projekt RED привезла Cyberpunk 2077 на «ИгроМир Online», где официально показала геймплей русской версии игры и познакомила с режиссёром дубляжа и исполнителями главных ролей в русской локализации.
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Юлия Горохова озвучила женскую версию Ви, Егор Васильев — мужскую, голос Джеки в русской локализации подарил Иван Породнов, Джуди Альварес говорит голосом Ингрид Олеринской, а Джонни Сильверхенда озвучил Илья Бледный. Главный режиссёр локализации — Эвелина Новикова.
По словам разработчиков, Cyberpunk 2077 — самый масштабный проект CD Projekt RED по количеству диалогов, и для локализации они постарались не отбирать актёров с хорошо знакомыми голосами, дабы у игроков не возникало ассоциаций с другими персонажами. Поэтому, например, Всеволод Кузнецов (русский Геральт), голосом которого в русском дубляже обычно говорит Киану Ривз, в Cyberpunk 2077 озвучил не Джонни Сильверхенда, а некоего таинственного персонажа, которого описывают как «голос Найт-Сити».
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Как утверждает команда локализации, основная задача заключалась в том, чтобы у игроков создалось ощущение, будто они играют в игру, созданную на их родном языке. Поэтому, например, в локализации будет много адаптированных выражений, анекдотов и тому подобного, так что не стоит удивляться несовпадениям при игре с английской озвучкой и русскими субтитрами. Для лучшего колорита в игре присутствует много мата, причём разные слои общества Найт-Сити матерятся по-разному, так что мы сможем отличить обсценную лексику бандита от такой же лексики офисного клерка.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября.
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