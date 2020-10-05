Cyberpunk 2077 ушла в печать — теперь релиз точно не перенесут
До выхода Cyberpunk 2077 осталось всего полтора месяца, и вот, буквально только что разработчики из CD Projekt RED сообщили о том, что долгожданный проект отправился в печать («ушёл на золото»). Технически это означает полную готовность проекта, однако команда разработчиков продолжит заниматься выявлением и исправлением ошибок, поэтому без последующих патчей дело вряд ли обойдётся.
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Также отправка проекта в печать означает, что дата выхода может смениться только при форс-мажорных обстоятельствах и внезапном обнаружении критических ошибкок, которые невозможно в сжатые сроки исправить обновлением. Так что с вероятностью, близкой к абсолютной, можно рассчитывать на релиз 19 ноября.
Стоит напомнить, что изначально Cyberpunk 2077 должна была выйти в середине апреля этого года, затем релиз отложили до сентября, а впоследствии — и до ноября. Чтобы успеть в срок, с 28 сентября CD Projekt RED перешла в авральный режим работы и трудится по шесть дней в неделю.
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