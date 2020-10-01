Популярность Among Us повлекла за собой рекордный рост спроса на сервис Discord
Как известно, за последние месяцы Among Us резко прибавила в популярности. Игроки очень быстро сообразили, что общаться друг с другом посредством голосового чата удобнее и интереснее, чем в текстовом формате, и начали массово использовать для этих целей сервис Discord.
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Согласно статистике аналитиков Apptopia, после резкого скачка популярности Among Us произошёл пропорционально резкий рост спроса на предоставляемые Discord услуги голосовой коммуникации. Если раньше Discord ежедневно устанавливали от ста до двухсот тысяч раз, то теперь этот показатель составляет свыше восьмисот тысяч установок в день. В предыдущий раз скачок популярности Discord наблюдался в самый разгар пандемии, но даже тогда он достигал лишь четырёхсот тысяч установок в день.
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Напомним, что в Among Us игрокам, представляющим членов экипажа космического корабля, необходимо вычислить в своих рядах самозванцев-предателей до того, как они перережут им глотки. Among Us часто сравнивают с виртуальной версией настольной «Мафии».
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Проект стал настолько популярным, что его разработчики даже отказались от производства сиквела, решив добавить весь запланированный для него контент в первую часть, дабы не дробить сообщество.
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