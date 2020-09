У нас на очереди вновь новость о неравнодушных энтузиастах, которые пытаются всеми своими силами сотворить нечто необычное. Переносы в рамках одной серии старых проектов на движки новых — самая популярная тема в таком случае. Очередные мододелы задумали перенести Warcraft II: Tides of Darkness вместе с дополнением Beyond the Dark Portal на движок Warcraft III: Reforged. Такой проект уже имеет название — Chronicles of the Second War. У игры появился отдельный трейлер и даже демоверсия. Собственно, сам ролик можно посмотреть прямо здесь.

Подробности тоже кое-какие имеются. Разработчики-фанаты сходу обещают улучшить геймплей, а сюжет кампании выстроят максимально линейным. Разумеется, все модельки героев, зданий и прочих юнитов будут заменены на новые. Причём, такие, что не будут выбиваться из дизайна и стиля World of Warcraft. На одной лишь замене юнитов переделка не закончится — энтузиасты также собираются записать для всех героев новую озвучку. Будем надеяться, что она будет выполнена на достойном уровне.

Древо технологий подвергнется существенной доработке. Разработчики не боятся придумывать уникальные способности для обычных солдат и героев — тут, опять же, большая надежда на чувство меры у девелоперов. На сайте The Hive Workshop для опробования доступна ознакомительная версия Chronichles of the Second War. В неё положили четыре миссии из кампании за орков.

Как полагается с такими масштабными «модами», приблизительной даты выхода ремейка Warcraft II пока нет. Если верить его создателям, все карты для проекта уже изготовлены. Но теперь нужно сделать всё остальное. То есть, заняться записью озвучки, моделированием древа технологий для некоторых рас, «отловом» багов и прочими крайне нужными вещами.