Сегодня стало известно, что компания Microsoft приобретает ZeniMax Media, куда, в числе прочих, входит компания id Software. Будем надеяться, что нашей аудитории не нужно рассказывать, кто такой Джон Кармак. Ведущий программист Doom и Quake ушёл из id Software ещё в 2013-м году. С тех самых пор он числится в стане Oculus, работая над технологией VR. Новость о покупке Microsoft компании ZeniMax Media Кармак встретил довольно восторженно. Соответствующий «твит» подтверждает это.

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Кармак считает Microsoft хорошей родительской компанией для игровых IP, которая «не держит на него зла». Легендарный разработчик выразил надежду поработать над играми по самым знаменитым сериям. Ну, мы будем считать, что речь идёт именно о Doom и Quake.

Здесь также важно понимать, что восторженные «твиты» Джона Кармака ещё ничего не значат. Всё зависит от самой Microsoft и её желания приобщить старожилу к процессу разработки чего-либо.

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Что до самого Кармака, то процесс его расставания с ZeniMax проходил достаточно громко. После ухода из id Software были длительные судебные тяжбы между ZeniMax и Oculus с Facebook. Представители ныне купленной Microsoft компании утверждали, что Oculus украла технологию виртуальной реальности.

Кармака тогда оправдали, но руководителей Oculus обвинили в нарушении авторских прав. В свою очередь, вышеупомянутый основатель id Software подал встречный иск против ZeniMax из-за невыплаченных роялти после продажи id Software. Всё закончилось мировым соглашением, но отношения Джона Кармака с издателем игр серии The Elder Scrolls и Fallout были безнадёжно испорчены. Теперь у кого-то появился шанс вернуться к истокам, но всё, напомним, зависит от решения Microsoft.