Начало новой рабочей недели не предвещало ничего интересного и необычного, но Microsoft превзошла саму себя и опубликовала в официальной новостной ленте подразделения Xbox информацию о том, что компания ZeniMax Media, а через неё — издательство Bethesda Softworks — теперь входит в «семью» Xbox.

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Bethesda Softworks, в свою очередь, владеет многими студиями, в числе которых Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, Tango Gameworks и другие. Под контролем Zenimax, а теперь Microsoft находятся знаменитые франшизы DOOM, The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein и множество других проектов.

Всего под крылом Microsoft теперь оказалось девять новых компаний, общий штат которых превышает 2 300 сотрудников:

Bethesda Softworks;

Bethesda Game Studios;

id Software;

ZeniMax Online;

Arkane Studios;

MachineGames;

Tango Gameworks;

Alpha Dog;

Roundhouse Studios.

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Если верить журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру, сделка оценивается $7,5 миллиардов, это в три раза больше, чем Microsoft в своё время заплатила за Mojang, студию-разработчика Minecraft.

Все свои уже анонсированные проекты Bethesda будет издавать самостоятельно, а на релизе они станут частью подписки Xbox Game Pass. Кроме того, теоретически, теперь Obsidian может получить возможность создать сиквел Fallout New Vegas. Если, конечно, захочет.

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По словам вице-президента Bethesda Softworks по направлению маркетинга Пита Хайнса, союз с Microsoft позволит им создавать ещё более качественные игры.