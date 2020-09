В современной игровой индустрии официальным анонсам проектов зачастую предшествуют «спойлеры» от розничных сетей, инсайдеров и рейтинговых агентств в различных государствах. Сегодня портал Gematsu наткнулся на страничку ремастера Need for Speed Hot Pursuit на сайте южнокорейского рейтингового агентства. По мнению комиссии, Need for Speed Hot Pursuit Remastered вполне можно играть с 12 лет.

Ранее о существовании ремастера данного проекта 2010 года выпуска уже сообщали журналисты с большими связями в индустрии, а в середине августа проект ненадолго всплывал на страницах Amazon. Учитывая всё вышесказанное и то, что Electronic Arts ещё в прошлом году обещала выпустить несколько ремастеров игр любимых франшиз, скорее всего, официальный анонс героя новости состоится уже в ближайшее время.