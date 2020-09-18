Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Need for Speed Hot Pursuit Remastered присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее

+
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

В современной игровой индустрии официальным анонсам проектов зачастую предшествуют «спойлеры» от розничных сетей, инсайдеров и рейтинговых агентств в различных государствах. Сегодня портал Gematsu наткнулся на страничку ремастера Need for Speed Hot Pursuit на сайте южнокорейского рейтингового агентства. По мнению комиссии, Need for Speed Hot Pursuit Remastered вполне можно играть с 12 лет.

реклама

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Ранее о существовании ремастера данного проекта 2010 года выпуска уже сообщали журналисты с большими связями в индустрии, а в середине августа проект ненадолго всплывал на страницах Amazon. Учитывая всё вышесказанное и то, что Electronic Arts ещё в прошлом году обещала выпустить несколько ремастеров игр любимых франшиз, скорее всего, официальный анонс героя новости состоится уже в ближайшее время.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Need for Speed Hot Pursuit Remastered присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее
+
Стратегия Phoenix Point от создателя X-COM доберётся до Steam уже в начале зимы
+
Fortnite теперь поддерживает трассировку лучей
6
Релиз стратегии Empire of Sin про криминальный Чикаго 1920-х назначен на начало зимы
2
В Сети появилась запись первых 25 минут прохождения Crysis Remastered
17
Авторы шутера Disintegration решили отключить серверы игры
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 153
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 87
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
153
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
87
Собираем игровой ПК на самом мощном шестиядернике — Core i5-10600K
81
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
35
Конфигурирую хороший компьютер для игр за $934
12
Подборка необычных материнских плат
30
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
14
Разгон комплекта оперативной памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB 16 ГБ DDR4-3600 и сравнение с AMD Radeon R7 Performance Series 2 x 8 ГБ DDR4-2666
11
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 200 долларов по версии Gizchina
5

Сейчас обсуждают

Владислав Балашов
11:49
Так нвидия предзаказы уже открыла) так что борьба за кошелёк началась)
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
PCUser
11:48
https://www.fcpowerup.com/nvidia-3080-psu-compatibility/
Tom's Hardware: не стоит спешить с покупкой видеокарт RTX 3080 и 3090, если вы не уверены в своем блоке питания
Юрий Долгорукий
11:47
Ору))
Первые тесты GeForce RTX 3080 подтвердили, что прирост между поколениями составит всего 11% – на 1% быстрее RTX Titan в Userbenchmark
E1nher1
11:45
Надо в играх смотреть. А там 10 FPS прибавка.
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Slow Mo
11:45
Неожиданно
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
Александр Дубовик
11:43
Что-то я не пойму, это Core i7-10700 в PhotoWorxx такой дубовый или память? Ryzen 2700 на 3900МГц с памятью 3533МГц при далеко не самых экстремальных таймингах/напряжении смеясь уделывает это синее по...
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
Alexshanghai IntelAmdov
11:43
как то это грустно все) я свою хюнекс с 3200cl16 18 18разогнал на 3100cl14/17/17 и в фото ворсе от аидки у меня 29000 очков. вопрос нафига разгонял? если разницы нет)))
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
hendehog
11:43
А Вега в итоге оказалась очень неплохой картой жаль только дрова для неё допилили когда её уже никому не нужную с производства сняли.
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
Рома Старцев
11:41
"Так что все легально и первый запуск и выход в сеть даст сигнал ,мелкомягким что клиент купил лицензию и не будут запускать удаленно файлик грузящий систему ,это своего рода пакость всем пиратам,вот ...
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
hendehog
11:40
Угу. С CU потом можно эту карту полгода ждать.
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем