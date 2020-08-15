На Amazon нашли страничку ремастера Need for Speed Hot Pursuit (2010)
Слухи о том, что Electronic Arts готовит ремастер Hot Pursuit (2010) — одной из самых успешных частей серии Need for Speed — гуляют по Сети с конца июня с подачи журналиста VentureBeat Джеффа Грабба. Похоже, сегодня у этой информации появилось пусть и расплывчатое, но всё же подтверждение.
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Внимательные посетители сайта британского подразделения Amazon наткнулись на страничку Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Среди платформ указаны Xbox One и Nintendo Switch, а в качестве даты релиза — 13 ноября. Хоть данная информация и навевает сомнения — вряд ли Electronic Arts обойдёт стороной PC и PlayStation 4, но в остальном всё выглядит логично: оригинальной Hot Pursuit (2010) в ноябре исполняется ровно десять лет, и выпуск ремастера стал бы отличным подарком к юбилею.
К слову, ещё в октябре прошлого года, когда Electronic Arts делилась планами на 2020/2021 финансовый год, руководство издательства отчётливо упоминало ремастеры любимых франшиз. До одного мы уже дожили — обновлённые Command & Conquer Red Alert и Tiberian Dawn вышли в начале июня — возможно, настал черёд Need for Speed. А следом и трилогии Mass Effect.
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