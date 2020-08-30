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Fall Guys пока не собирается никому уступать первое место в недельном чарте продаж Steam

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Занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout продолжает удивлять своей популярностью и, как следствие, высокими показателями продаж. Сегодня вечером Valve опубликовала новую статистику недельного чарта продаж в Steam, и на первом месте в очередной, уже четвёртый раз подряд оказалась именно Fall Guys.

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На втором месте расположилась добравшаяся до Steam на этой неделе Control Ultimate Edition, следом идёт Microsoft Flight Simulator, а на четвёртой и пятой позициях разместились предзаказ New World и Among Us.

В целом десятка самых продаваемых игр на этой неделе выглядит следующим образом. Важно помнить, что Valve учитывает игры по выручке, а не по какому бы то ни было иному критерию:

  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Control Ultimate Edition;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • New World (предзаказ);
  • Among Us;
  • Wasteland 3;
  • Microsoft Flight Simulator Deluxe;
  • New World Deluxe (предзаказ);
  • Crusader Kings III (предзаказ);
  • The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition.
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