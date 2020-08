Занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout продолжает удивлять своей популярностью и, как следствие, высокими показателями продаж. Сегодня вечером Valve опубликовала новую статистику недельного чарта продаж в Steam, и на первом месте в очередной, уже четвёртый раз подряд оказалась именно Fall Guys.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

На втором месте расположилась добравшаяся до Steam на этой неделе Control Ultimate Edition, следом идёт Microsoft Flight Simulator, а на четвёртой и пятой позициях разместились предзаказ New World и Among Us.

В целом десятка самых продаваемых игр на этой неделе выглядит следующим образом. Важно помнить, что Valve учитывает игры по выручке, а не по какому бы то ни было иному критерию: