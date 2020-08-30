Fall Guys пока не собирается никому уступать первое место в недельном чарте продаж Steam
Занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout продолжает удивлять своей популярностью и, как следствие, высокими показателями продаж. Сегодня вечером Valve опубликовала новую статистику недельного чарта продаж в Steam, и на первом месте в очередной, уже четвёртый раз подряд оказалась именно Fall Guys.
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На втором месте расположилась добравшаяся до Steam на этой неделе Control Ultimate Edition, следом идёт Microsoft Flight Simulator, а на четвёртой и пятой позициях разместились предзаказ New World и Among Us.
В целом десятка самых продаваемых игр на этой неделе выглядит следующим образом. Важно помнить, что Valve учитывает игры по выручке, а не по какому бы то ни было иному критерию:
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Control Ultimate Edition;
- Microsoft Flight Simulator;
- New World (предзаказ);
- Among Us;
- Wasteland 3;
- Microsoft Flight Simulator Deluxe;
- New World Deluxe (предзаказ);
- Crusader Kings III (предзаказ);
- The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition.
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