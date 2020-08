На онлайн-мероприятии Gamescom состоялся показ сюжетного трейлера Medal of Honor: Above and Beyond. Конечно, в интригу мы тут уже не поиграем — всё понятно из заголовка новости. Речь идёт о VR-проекте для устройств платформы Oculus, это уже давно не новость.

реклама

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

В этой игре нам придётся заниматься всеми теми вещами, за которые мы полюбили проекты серии Medal of Honor. То есть, нам опять придётся стрелять нацистов, заниматься шпионажем, летать на самолётах, подрывать танки и общаться с персонажами на тему важности сопротивления. Разработчики Medal of Honor: Above and Beyond пообещали снабдить проект не только сюжетным режимом, в котором всё действо подаётся от первого лица, без сюжетных роликов-«перебивок». Релиз Medal of Honor: Above and Beyond намечен на этот год и только на устройствах Oculus.

реклама

Выглядит шутер, к слову, весьма средненько — это вам не Half-Life: Alyx.