Как известно, на этих выходных — с 7 по 9 августа — Bethesda в онлайн-формате проведёт свой ежегодный фестиваль QuakeCon. По такому случаю в сервисе GOG стартовала распродажа игр издательства. Естественно, только тех, что в принципе продаются в данном магазине.

Предложений великое множество: с огромными скидками можно приобрести игры серии Dishonored, классику Fallout, а также игры серий Quake, The Elder Scrolls и Wolfenstein. Кроме того, в распродаже принимают участие Prey (2017) с дополнением Mooncrash, The Evil Within и The Evil Within 2.

Распродажа продлится две недели — до 17 августа. К слову, аналогичная акция стартовала и в Microsoft Store, но там это уже гораздо менее интересно из-за долларовых цен.