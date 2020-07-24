Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным на минувшей Xbox Games Showcase
На прошедшей вчера Xbox Games Showcase был совершенно неожиданно для всех представлен дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего разработчики из GSC Game World даже поделились дополнительными подробностями проекта. В официальной новостной ленте нашего сайта, безусловно, есть соответствующая заметка, поэтому перейдём к материалу «по следам».
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Как выяснилось, именно дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным среди всех опубликованных на YouTube-канале Xbox трейлеров и записей игрового процесса. На момент написания данной заметки у трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 насчитывалось 800 тысяч просмотров, в то время как у ближайших конкурентов в лице записи геймплея Halo Infinite и анонсирующего трейлера новой Fable насчитываются 679 тысяч и 541 тысяча просмотров соответственно.
К слову, копия дебютного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 также опубликована на официальном YouTube-канале студии GSC Game World, и у него на момент написания этой заметки насчитывалось ещё без малого 119 тысяч просмотров.
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Стоит напомнить, что присутствие S.T.A.L.K.E.R. 2 именно на Xbox Games Showcase было неслучайно: на консолях долгожданная игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X.
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