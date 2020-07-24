На прошедшей вчера Xbox Games Showcase был совершенно неожиданно для всех представлен дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, после чего разработчики из GSC Game World даже поделились дополнительными подробностями проекта. В официальной новостной ленте нашего сайта, безусловно, есть соответствующая заметка, поэтому перейдём к материалу «по следам».

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Как выяснилось, именно дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самым популярным среди всех опубликованных на YouTube-канале Xbox трейлеров и записей игрового процесса. На момент написания данной заметки у трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 насчитывалось 800 тысяч просмотров, в то время как у ближайших конкурентов в лице записи геймплея Halo Infinite и анонсирующего трейлера новой Fable насчитываются 679 тысяч и 541 тысяча просмотров соответственно.

К слову, копия дебютного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 также опубликована на официальном YouTube-канале студии GSC Game World, и у него на момент написания этой заметки насчитывалось ещё без малого 119 тысяч просмотров.

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Стоит напомнить, что присутствие S.T.A.L.K.E.R. 2 именно на Xbox Games Showcase было неслучайно: на консолях долгожданная игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X.