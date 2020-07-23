Долгожданный анонс новой Fable
Студия Playground Games, которая до настоящего момента покорно делала для Microsoft только проекты серии Forza Horizon, показала перед самым окончанием выставки Xbox Games Showcase дебютный трейлер новой Fable.
реклама
Как и в случае с новой Forza Motorsport, долгожданное продолжение ролевой саги лишилось порядкового индекса в названии. Опять перезапуск? Сам ролик получился в духе Fable, что не может не радовать. Описывать увиденное мы не будем, лучше вы сами оцените чувство юмора разработчиков.
реклама
К сожалению, даты релиза у Fable пока нет. Зато мы точно знаем, что проект выйдет на PC и Xbox Series X. Ну, а как иначе?
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила