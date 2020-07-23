Студия Playground Games, которая до настоящего момента покорно делала для Microsoft только проекты серии Forza Horizon, показала перед самым окончанием выставки Xbox Games Showcase дебютный трейлер новой Fable.

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Как и в случае с новой Forza Motorsport, долгожданное продолжение ролевой саги лишилось порядкового индекса в названии. Опять перезапуск? Сам ролик получился в духе Fable, что не может не радовать. Описывать увиденное мы не будем, лучше вы сами оцените чувство юмора разработчиков.

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К сожалению, даты релиза у Fable пока нет. Зато мы точно знаем, что проект выйдет на PC и Xbox Series X. Ну, а как иначе?