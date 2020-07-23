Полной неожиданностью для всех стало выступление на Xbox Games Showcase украинской студии GSC Game World. На выставке нам показали коротенький тизер S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Это первый показ игры, наполненный мелкими деталями. Фанатам ещё придётся покадрово разбирать ролик, отлавливая в нём наиболее важные сведения.

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Удивительно, что в качестве целевых платформ для экшена заявлены только PC и Xbox Series X. То есть, про PS5 разработчики забыли. Тут два варианта: либо анонс для консоли для Sony состоятся потом, либо GSC действительно не собираются выпускать свой проект на данной платформе.

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Также появились и первые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2., которыми мы спешим поделиться с вами. Разработчики заверили, что впервые в истории серии Зона будет доступна для исследования как один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса.

Контроль за всеми существами, населяющими Зону, возложат на передовую систему симуляции мира A-Life 2.0. Она станет создавать внутри мира множество уникальных событий, делая Зону по-настоящему живой. Авторы проекта утверждают, что события в мире будут происходить постоянно — даже без непосредственного участия игрока. Впрочем, нечто подобное заявлялось и для первого S.T.A.L.K.E.R. Дело — за реализацией.

Кстати, об игроке. Его решения повлияют на происходящее вокруг — как в небольших, так и глобальных масштабах. Это сделает каждое прохождение уникальным.

Теперь внесём ясность по платформам. GSC Game World выпустит S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X в качестве консольного эксклюзива на старте. Версия игры для Xbox Series X также будет доступна в сервисе Game Pass сразу на релизе.