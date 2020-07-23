Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Некстген не обнаружен: премьера геймплея Halo Infinite

+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Презентация Xbox Games Showcase началась с демонстрации Halo Infinite — одного из самых ожидаемых эксклюзивов от Microsoft. Сначала нам показали очень стильный и дорого сделанный кинематографичный ролик, к которому претензий быть по определению не может. Всё выглядело прекрасно.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Вопросы возникли во время демонстрации непосредственного геймплея Halo Infinite. Если коротко, то по части картинки игра не впечатляет совсем. Простите, но это уровень третьей Halo, вышедшей в 2007 году. Детализация объектов просто ужасная, лица немногочисленных персонажей максимально «замыленные».

реклама

Есть надежда, что Halo Infinite сможет удивить нас сильной историей и увлекательным геймплеем. Потому как во всём остальном, что мы увидели, игра пока разочаровала.

реклама

реклама

Разработчики Halo Infinite обещают нам «честные» 4K и 60 кадров в секунду. Оно и понятно — «тормозить» тут нечему.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

halo infinite
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Awowed — новая фэнтезийная ролевая игра от Obsidian
+
Анонсирована новая Forza Motorsport
+
Первый тизер зомби-экшена State of Decay 3
1
Забавный хоррор Hello Neighbor получит продолжение
+
Некстген не обнаружен: премьера геймплея Halo Infinite
+
В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
3
Перспективный и технологичный хоррор The Medium представлен на новых скриншотах
+
Star Wars The Old Republic продемонстрировала достойный старт в Steam
+
На свежих концепт-артах Cyberpunk 2077 показали загрязнённые пустоши вокруг Найт-Сити
6
Кооперативный зомби-шутер World War Z получил поддержку кроссплея и новый класс персонажа
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
186
Sega Mega Drive – 16-битный хит
79
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
55
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
61
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
39
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
38
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
9
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
13
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
34

Сейчас обсуждают

TasmaN
19:38
Кого еще в трейлере показывать, если не темнокожую независимую женщину =)
Первый тизер зомби-экшена State of Decay 3
Зю
19:35
Энтузиаст
Стоимость оперативной памяти может вырасти с внедрением EUV технологий в производственный процесс
Yilec
19:27
Комментаторам, которым не нравится цена этого продукта (мне, кстати, тоже) нужно почитать в интернете, почему рыночная цена при малом производстве выше, чем при массовом.
Представлена материнская плата для процессора «Байкал-М» полностью российской разработки
kemiisto
19:26
Подписываюсь под всем сказанным. Отвечать есть смысл только на конструктивную критику, критикам из разряда "абы сказать" наш ответ один: "я художник – я так вижу". :D
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Yilec
19:23
У медиатек месторождение MT6737 никак не закончится. Но он 4-х ядерный и с Mali T720.
Представлена материнская плата для процессора «Байкал-М» полностью российской разработки
kemiisto
19:23
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! :D
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Yilec
19:20
"в некоторых синтетических тестах". Подождем тестов реальных.
Представлена материнская плата для процессора «Байкал-М» полностью российской разработки
Yilec
19:18
Ну вот. АМД теперь двигатель для рынка быстрой памяти.
Задержки доступа AMD Renoir значительно сокращаются с быстрой памятью
Alexey Gritsenko
19:17
А почему бы и нет?
В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
E1nher1
19:16
Приму к сведению. Как всегда конструктивно.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем