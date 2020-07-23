Презентация Xbox Games Showcase началась с демонстрации Halo Infinite — одного из самых ожидаемых эксклюзивов от Microsoft. Сначала нам показали очень стильный и дорого сделанный кинематографичный ролик, к которому претензий быть по определению не может. Всё выглядело прекрасно.

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Вопросы возникли во время демонстрации непосредственного геймплея Halo Infinite. Если коротко, то по части картинки игра не впечатляет совсем. Простите, но это уровень третьей Halo, вышедшей в 2007 году. Детализация объектов просто ужасная, лица немногочисленных персонажей максимально «замыленные».

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Есть надежда, что Halo Infinite сможет удивить нас сильной историей и увлекательным геймплеем. Потому как во всём остальном, что мы увидели, игра пока разочаровала.

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Разработчики Halo Infinite обещают нам «честные» 4K и 60 кадров в секунду. Оно и понятно — «тормозить» тут нечему.