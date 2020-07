В минувшую пятницу Guerilla огласила точную дату выхода и дала старт предварительным заказам ожидаемой многими PC-версии Horizon Zero Dawn. К сожалению, дата старта предварительного заказа, а также, вероятно, другие события, негативно повлияли на статистический результат предзаказов игры в недельном чарте продаж в Steam. Для проекта своего уровня у него слишком скромный старт: лишь седьмая строчка чарта.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

При этом лидерство в чарте по-прежнему удерживают пиратский экшен Sea of Thieves и боевик DOOM Eternal. На «бронзовую» позицию взлетела промышленная «песочница» Satisfactory, а на почётных четвёртом и пятом местах расположились Halo The Master Chief Collection и Sekiro Shadows Die Twice.

Всего же десятка лидеров продаж на прошлой неделе выглядит следующим образом:

Sea of Thieves;

DOOM Eternal;

Satisfactory;

Halo The Master Chief Collection;

Sekiro Shadows Die Twice;

Titanfall 2;

Horizon Zero Dawn Complete Edition;

PUBG;

Red Dead Redemption 2;

Monster Hunter World Iceborne.

реклама

Конечно, речь пока идёт о предварительном заказе, и к релизу, запланированному на 7 августа, ситуация с Horizon Zero Dawn может резко измениться в положительную сторону. Отметим, что в Steam ещё продолжается летняя распродажа, в рамках которой можно за копейки приобрести множество долгожданных игр. Продлится распродажа до вечера 9 июля.