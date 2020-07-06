Предзаказ Horizon Zero Dawn стартовал лишь с седьмой строчки недельного чарта продаж Steam
В минувшую пятницу Guerilla огласила точную дату выхода и дала старт предварительным заказам ожидаемой многими PC-версии Horizon Zero Dawn. К сожалению, дата старта предварительного заказа, а также, вероятно, другие события, негативно повлияли на статистический результат предзаказов игры в недельном чарте продаж в Steam. Для проекта своего уровня у него слишком скромный старт: лишь седьмая строчка чарта.
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При этом лидерство в чарте по-прежнему удерживают пиратский экшен Sea of Thieves и боевик DOOM Eternal. На «бронзовую» позицию взлетела промышленная «песочница» Satisfactory, а на почётных четвёртом и пятом местах расположились Halo The Master Chief Collection и Sekiro Shadows Die Twice.
Всего же десятка лидеров продаж на прошлой неделе выглядит следующим образом:
- Sea of Thieves;
- DOOM Eternal;
- Satisfactory;
- Halo The Master Chief Collection;
- Sekiro Shadows Die Twice;
- Titanfall 2;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition;
- PUBG;
- Red Dead Redemption 2;
- Monster Hunter World Iceborne.
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Конечно, речь пока идёт о предварительном заказе, и к релизу, запланированному на 7 августа, ситуация с Horizon Zero Dawn может резко измениться в положительную сторону. Отметим, что в Steam ещё продолжается летняя распродажа, в рамках которой можно за копейки приобрести множество долгожданных игр. Продлится распродажа до вечера 9 июля.
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