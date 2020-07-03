The Last of Us Part II стала абсолютным лидером продаж в британской рознице за июнь
Почему бы не вспомнить о The Last of Us Part II в этот прекрасный пятничный день? Тем более что есть неплохой повод. Как сообщает издание GamesIndustry, в июне новейший проект студии Naughty Dog был абсолютным лидером британской розницы. Отрыв от преследователей очень существенный: The Last of Us Part II по продажам в Соединённом Королевстве опережает все остальные игры из десятки лидеров вместе взятые. Учитывая, что The Last of Us Part II вышла практически в конце июня, результат очень впечатляющий.
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Вообще, июнь в целом стал очень удачным месяцем для британских розничных игровых сетей: по сравнению с маем рост продаж игр составил 44 %. Очевидно, причина в пандемии и самоизоляции, из-за которых в предыдущие месяцы наоборот наблюдался резкий спад розничных продаж.
Стоит отметить, что релиз The Last of Us Part II уже признан самым успешным за всю историю существования PlayStation 4: всего за трое пострелизных суток было реализовано свыше четырёх миллионов копий игры. Ни один другой проект на уходящем поколении консолей Sony не демонстрировал столь впечатляющих результатов.
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