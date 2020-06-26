Первые обзоры на самурайский экшен Ghost of Tsushima появятся незадолго до релиза
Как сообщил агрегатор рецензий OpenCritic, обзоры на грядущий самурайский боевик Ghost of Tsushima начнут появляться с 14 июля, то есть, за три дня до непосредственно релиза проекта. Основной смысл от разрешения публиковать рецензии до выхода игры заключается в демонстрации того, что разработчики полностью уверены в своём проекте. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов: Naughty Dog в The Last of Us Part II тоже была уверена.
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Ghost of Tsushima представляет собой боевик, действие которого разворачивается в феодальной Японии XIII века во времена вторжения монгольской армии. Нам в роли самурая Дзина Сакая предстоит помочь своей стране справиться с агрессией извне.
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