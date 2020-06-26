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Первые обзоры на самурайский экшен Ghost of Tsushima появятся незадолго до релиза

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Как сообщил агрегатор рецензий OpenCritic, обзоры на грядущий самурайский боевик Ghost of Tsushima начнут появляться с 14 июля, то есть, за три дня до непосредственно релиза проекта. Основной смысл от разрешения публиковать рецензии до выхода игры заключается в демонстрации того, что разработчики полностью уверены в своём проекте. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов: Naughty Dog в The Last of Us Part II тоже была уверена.

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Ghost of Tsushima представляет собой боевик, действие которого разворачивается в феодальной Японии XIII века во времена вторжения монгольской армии. Нам в роли самурая Дзина Сакая предстоит помочь своей стране справиться с агрессией извне.

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Проект уже отправился в печать, а это значит, что дата его релиза — 17 июля — уже не сменится. По крайней мере, если внезапно не будут обнаружены фатальные ошибки, требующие длительного исправления.

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Ник Хобо
17:56
"начнут появляться с 14 июня" Наверное, уже появились.
Первые обзоры на самурайский экшен Ghost of Tsushima появятся незадолго до релиза
Зю
17:55
Фанаты яблока любят большие размеры, всё хорошо
Процессоры Apple для Mаc будут достаточно крупными
Me4tatelI&gt;
17:51
минимум 8000$ наверное
Процессоры Intel Sapphire Rapids получат память типа HBM2e
dmitry07
17:49
Если бы они поделились информацией о бюджете игры в сравнении с другими, тогда эта новость имела хоть какую-то пользу.
Sony поделилась успехами The Last of Us Part II: четыре миллиона копий за три дня
Haustmyrkr
17:46
Похоже на тест для мобильного говна. Oh wait...
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SVG4K
17:46
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и за это люди получали свою зарплату. так что твой вброс говно из жопы!
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