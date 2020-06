Как сообщил агрегатор рецензий OpenCritic, обзоры на грядущий самурайский боевик Ghost of Tsushima начнут появляться с 14 июля, то есть, за три дня до непосредственно релиза проекта. Основной смысл от разрешения публиковать рецензии до выхода игры заключается в демонстрации того, что разработчики полностью уверены в своём проекте. Впрочем, не стоит делать поспешных выводов: Naughty Dog в The Last of Us Part II тоже была уверена.

реклама

Ghost of Tsushima представляет собой боевик, действие которого разворачивается в феодальной Японии XIII века во времена вторжения монгольской армии. Нам в роли самурая Дзина Сакая предстоит помочь своей стране справиться с агрессией извне.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Проект уже отправился в печать, а это значит, что дата его релиза — 17 июля — уже не сменится. По крайней мере, если внезапно не будут обнаружены фатальные ошибки, требующие длительного исправления.