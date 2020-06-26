Для Borderlands 3 вышло дополнение, в котором надо разобраться с назойливыми бандитами
Несколько часов назад Borderlands 3 пополнилась новым, уже третьим по счёту сюжетным дополнением под длинным названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption. Разработчики прекрасно понимают, что столь длинное название трудно запомнить, поэтому предлагают сокращённый вариант Bounty of Blood.
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Дополнение понравится любителям вестернов, ведь в рамках его основной сюжетной линии нам предстоит отправиться на пустынную планету Геенна на задворках космоса. Здесь в небольшом и очень скромном городке под названием Остаток обитают простые труженики, которым сильно досаждают местные бандиты-бездельники. Нам нужно решить эту проблему; желательно раз и навсегда.
По мере выполнения заданий мы сможем наблюдать за расширением и развитием городка, так что чувство удовлетворения от восстановления справедливости гарантировано.
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