Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для Borderlands 3 вышло дополнение, в котором надо разобраться с назойливыми бандитами

+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Несколько часов назад Borderlands 3 пополнилась новым, уже третьим по счёту сюжетным дополнением под длинным названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption. Разработчики прекрасно понимают, что столь длинное название трудно запомнить, поэтому предлагают сокращённый вариант Bounty of Blood.

реклама

Дополнение понравится любителям вестернов, ведь в рамках его основной сюжетной линии нам предстоит отправиться на пустынную планету Геенна на задворках космоса. Здесь в небольшом и очень скромном городке под названием Остаток обитают простые труженики, которым сильно досаждают местные бандиты-бездельники. Нам нужно решить эту проблему; желательно раз и навсегда.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

По мере выполнения заданий мы сможем наблюдать за расширением и развитием городка, так что чувство удовлетворения от восстановления справедливости гарантировано.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games gearbox software borderlands 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Для Borderlands 3 вышло дополнение, в котором надо разобраться с назойливыми бандитами
+
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
10
Focus Home Interactive приобрела студию-разработчика The Surge
+
Ubisoft выпустила сборник ремастеров исторических частей Anno
1
HITMAN 3 станет самой мрачной игрой новой трилогии
1
Фестиваль QuakeCon @ Home пройдёт в этом году вместо QuakeCon 2020 в начале августа
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
74
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
12
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
22
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
15
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
9
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
7

Сейчас обсуждают

Sky73LSA
14:58
Вот и правильно:) эти RTX у пару процентов пользователей, у остальных их нет, у консолей тоже нет, так что и так получим удовольствие, и я рад за пользователей RTX, хоть как то оправдается вложение, п...
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
Alex TOPMAN
14:57
Срочно нужен тест этого монитора масштаба и детализации, как у https://www.tftcentral.co.uk/ !!
Samsung начала продавать первый в мире Dual Quad HD монитор с частотой 240 Гц
Отстань
14:54
средний fps встройки интел - ни о чем. если на дискретной карте и встройке средний приблизительно равен, то на дискретной еще можно играть - картинка плавная, а на встройке никак - фризы убийственные....
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
Dron
14:53
"Надежды юношей питают..."(с) народный парафраз Ломоносова.
В документации Intel появились расширения AMX, которые будут поддерживаться процессорами Sapphire Rapids
Евгений Карауш
14:46
Не очень интересный тест так как новых видео карт не так много у населения. Нужно включать в тесты и старое поколение Паскаль для сравнения.
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020 (страница 2)
Dron
14:44
"Лох не мамонт - не вымрет." Соболезную. Особенно за "Вк с авито 1060 на 3гб, причем Msi Gaming".
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
Каа
14:43
Это получится материнская плата в материнской плате, громоздко ведь выйдет, но интересно...
Раджа Кодури пояснил, что графические процессоры устанавливаются в разъёмы только на этапе тестирования
Алексей Полянский
14:40
Чево?
Раскрыта новая информация про GTA 6 – Rockstar Games официально восстановила домен для предполагаемой игры
Dron
14:40
Кто-то просрал все полимеры? Уже как тройку лет Интел - "пиво без водки - деньги на ветер".
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
Phobos
14:38
Местами тени порезали, негр сам себя не затеняет в начале, изгиб в локте освещен уличным светом сквозь предплечье))
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем