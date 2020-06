Несколько часов назад Borderlands 3 пополнилась новым, уже третьим по счёту сюжетным дополнением под длинным названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption. Разработчики прекрасно понимают, что столь длинное название трудно запомнить, поэтому предлагают сокращённый вариант Bounty of Blood.

Дополнение понравится любителям вестернов, ведь в рамках его основной сюжетной линии нам предстоит отправиться на пустынную планету Геенна на задворках космоса. Здесь в небольшом и очень скромном городке под названием Остаток обитают простые труженики, которым сильно досаждают местные бандиты-бездельники. Нам нужно решить эту проблему; желательно раз и навсегда.

По мере выполнения заданий мы сможем наблюдать за расширением и развитием городка, так что чувство удовлетворения от восстановления справедливости гарантировано.