Объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о том, что вышедший на прошлой неделе на PlayStation 4 проект The Last of Us Part II уже установил рекорд продаж в её магазинах.

Конкретных цифр аналитики компании не называют, но уточняют, что за первые три дня после релиза — с 19 по 22 июня — The Last of Us Part II по популярности затмила предыдущего рекордсмена на PlayStation 4 в лице Death Stranding. Также сообщается о том, что The Last of Us Part II на старте продалась в России лучше, чем даже Grand Theft Auto V во времена PlayStation 3. Таким образом, новинка от Naughty Dog продемонстрировала в России самый успешный старт среди всех игр для консолей PlayStation вообще.

По статистике «М.Видео-Эльдорадо», на долю компании приходится порядка 60 % всех розничных продаж игр в России. Теоретически, вышеуказанную статистику вполне можно экстраполировать на всю российскую розницу.