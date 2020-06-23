The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
Объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о том, что вышедший на прошлой неделе на PlayStation 4 проект The Last of Us Part II уже установил рекорд продаж в её магазинах.
Конкретных цифр аналитики компании не называют, но уточняют, что за первые три дня после релиза — с 19 по 22 июня — The Last of Us Part II по популярности затмила предыдущего рекордсмена на PlayStation 4 в лице Death Stranding. Также сообщается о том, что The Last of Us Part II на старте продалась в России лучше, чем даже Grand Theft Auto V во времена PlayStation 3. Таким образом, новинка от Naughty Dog продемонстрировала в России самый успешный старт среди всех игр для консолей PlayStation вообще.
рекламаПо статистике «М.Видео-Эльдорадо», на долю компании приходится порядка 60 % всех розничных продаж игр в России. Теоретически, вышеуказанную статистику вполне можно экстраполировать на всю российскую розницу.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила