Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице

5
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о том, что вышедший на прошлой неделе на PlayStation 4 проект The Last of Us Part II уже установил рекорд продаж в её магазинах.

анонсы и реклама
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новейший 10900F в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Конкретных цифр аналитики компании не называют, но уточняют, что за первые три дня после релиза — с 19 по 22 июня — The Last of Us Part II по популярности затмила предыдущего рекордсмена на PlayStation 4 в лице Death Stranding. Также сообщается о том, что The Last of Us Part II на старте продалась в России лучше, чем даже Grand Theft Auto V во времена PlayStation 3. Таким образом, новинка от Naughty Dog продемонстрировала в России самый успешный старт среди всех игр для консолей PlayStation вообще.

реклама

По статистике «М.Видео-Эльдорадо», на долю компании приходится порядка 60 % всех розничных продаж игр в России. Теоретически, вышеуказанную статистику вполне можно экстраполировать на всю российскую розницу.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

naughty dog the last of us part ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
5
У Crash Bandicoot 4 есть шанс выйти на PC
3
Electronic Arts планирует выпускать больше игр по «Звёздным войнам»
1
Facebook приобрела студию-разработчика The Order 1886
1
Покупатели PS4-версии Marvel’s Avengers бесплатно получат версию для PS5
2
Стриминговый сервис Mixer от Microsoft закроется ровно через месяц
8

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 32
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
19 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
133
Обзор альтернатив термопрокладке
35
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
105
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
12
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Ещё раз о показателях игровой производительности — средние величины, процентили, 1% и 0.1% низкие FPS
31

Сейчас обсуждают

wwr222
16:07
Чем просто болтать,скинул бы скриншот с игры...
У Ryzen 5 3600 появилась альтернатива: сборка на Core i5-10400F и ASUS PRIME B460-PLUS
John Shepard
16:07
Обычные пользователи рублем голосуют, на следующей части. Как мы видим, первая была хороша. Третья провалится, если они решатся ее выпустить
The Last of Us Part II получила рекордное количество отрицательных оценок на Metacritic
Phobos
16:04
Не в этой игре. Каррентген-долгострой с плоскими полами, нарисованным мусором и статичными складками на одежде. Кто знает сколько в ней ассетов еще с 2011-12-13 годов?
CD Projekt RED расширяет ассортимент материалов по игре Cyberpunk 2077
Inttz
16:02
Ахаха)) точно)
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
Kyle Reeze
16:00
2080 Ti в Ноябре превратится в тыкву, кому она нужна, лол.
CD Projekt RED расширяет ассортимент материалов по игре Cyberpunk 2077
Haustmyrkr
16:00
Эх, блин... 480-я... 10 лет, однако.
Продукция NVIDIA в очередной раз стала объектом кулинарной сатиры
Twisted Evil
15:57
Ч.т.д. Бунт, поднятый хейтерками дракмана и аниты, только подогрел интерес к тайтлу. >Теоретически, вышеуказанную статистику вполне можно экстраполировать на всю российскую розницу. Полагаю ее можно...
The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в российской рознице
allbuks
15:56
а рост издержек и падение прибыли из-за падения объемов может привести именно к росту цены. это тоже закон экономики.
Поставщики ПК обеспокоены возможным снижением спроса во втором полугодии
allbuks
15:55
помнится недавно, еще та контора, что считает доли видеокарт на рынке, разродилась радужными прогнозами о росте рынка. ню-ню.
Поставщики ПК обеспокоены возможным снижением спроса во втором полугодии
Haustmyrkr
15:55
Знавал я человека, который писал в такой же стилистике. На данный момент он на учёте в ПНД.
Предварительные данные о производительности и позиционировании видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090 от Hardwareleaks
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем