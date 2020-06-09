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Naughty Dog пока не определилась, какой будет её следующая игра

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До релиза нового мощного проекта от Naughty Dog — The Last of Us Part II — осталось всего каких-то десять дней. Студия немного отдохнёт, затем подготовит для игры сетевой режим, который было решено выпустить отдельно, а дальше — новые свершения. Впрочем, сама студия пока с планами на будущее не определилась, о чём в беседе с изданием GQ Magazine сообщил творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн.

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По словам Дракманна, этот вопрос ещё решается, поэтому не исключены разные варианты: следующей игрой студии может стать как условная The Last of Us Part III, так и проект в совершенно новой вселенной. Выберут то, что посчитают наилучшим вариантом из имеющихся.

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Релиз The Last of Us Part II состоится 19 июня; наряду с Ghost of Tsushima это один из самых амбициозных проектов на уходящем поколении консолей от Sony, так что ему закономерно уделяется особенно много внимания.

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