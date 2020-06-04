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Более десятка игр Electronic Arts, включая Crysis 3 и Need for Speed Heat, стали доступны в Steam

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Осенью прошлого года Electronic Arts объявила о заключении с Valve партнёрского соглашения, по которому игры данного издательства будут постепенно возвращаться в Steam. Начать было решено со Star Wars Jedi Fallen Order, и вот, сегодня в Steam появилась целая пачка игр EA, причём как относительно «древних», так и вполне свежих.

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Таким образом, с сегодняшнего дня верным поклонникам Steam открылась возможность приобрести Crysis 3, Need for Speed Heat, Dragon Age Inquisition, Unravel, Unravel Two, Mirror’s Edge Catalyst, Sea of Solitude, Fe, Need for Speed, Need for Speed Rivals и Burnout Paradise Remastered.

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На все вышеуказанные игры вплоть до 9 июня будут распространяться большие скидки — от 50 % до 75 %.

Судя по всему, игры Electronic Arts будут появляться в Steam постепенно, и на вышеуказанных издательство в обозримой перспективе не остановится.

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