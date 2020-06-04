Более десятка игр Electronic Arts, включая Crysis 3 и Need for Speed Heat, стали доступны в Steam
Осенью прошлого года Electronic Arts объявила о заключении с Valve партнёрского соглашения, по которому игры данного издательства будут постепенно возвращаться в Steam. Начать было решено со Star Wars Jedi Fallen Order, и вот, сегодня в Steam появилась целая пачка игр EA, причём как относительно «древних», так и вполне свежих.
Таким образом, с сегодняшнего дня верным поклонникам Steam открылась возможность приобрести Crysis 3, Need for Speed Heat, Dragon Age Inquisition, Unravel, Unravel Two, Mirror’s Edge Catalyst, Sea of Solitude, Fe, Need for Speed, Need for Speed Rivals и Burnout Paradise Remastered.
рекламаНа все вышеуказанные игры вплоть до 9 июня будут распространяться большие скидки — от 50 % до 75 %.
Судя по всему, игры Electronic Arts будут появляться в Steam постепенно, и на вышеуказанных издательство в обозримой перспективе не остановится.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила