40 минут свежего игрового процесса Wasteland 3
Совсем недавно студия inXile Entertainment подробнее рассказала о диалогах, сюжете и персонажах Wasteland 3, и вот, спустя несколько дней издание Game Informer опубликовало 40-минутное видео игрового процесса этой ожидаемой многими постапокалиптической ролевой игры.
По большей части видео сосредоточено на сражениях выживших людей против различных монстров и мутантов, но и вопросы морали и сложного выбора здесь также не обошли стороной. За основу геймплейной записи взят квест, в рамках которого нам надо разыскать пропавших без вести родственников одного из главных действующих лиц игры.
реклама
Напомним, что релиз Wasteland 3 из-за коронавируса был отложен до 28 августа; теоретически, если бы не пандемия, то мы бы уже на протяжении недели проходили новинку.
рекламаКстати, помимо Wasteland 3 студия inXile Entertainment также потихоньку работает над некой новой «некстгенной» игрой AAA-класса, в основу которой ляжет передовой движок Unreal Engine 5. Учитывая, что inXile теперь входит в состав подразделения Xbox Game Studios, с финансированием и иными ресурсами у студии всё должно быть в порядке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила