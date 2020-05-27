Совсем недавно студия inXile Entertainment подробнее рассказала о диалогах, сюжете и персонажах Wasteland 3, и вот, спустя несколько дней издание Game Informer опубликовало 40-минутное видео игрового процесса этой ожидаемой многими постапокалиптической ролевой игры.

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По большей части видео сосредоточено на сражениях выживших людей против различных монстров и мутантов, но и вопросы морали и сложного выбора здесь также не обошли стороной. За основу геймплейной записи взят квест, в рамках которого нам надо разыскать пропавших без вести родственников одного из главных действующих лиц игры.

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Напомним, что релиз Wasteland 3 из-за коронавируса был отложен до 28 августа; теоретически, если бы не пандемия, то мы бы уже на протяжении недели проходили новинку.

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