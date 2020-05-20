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Следующая игра от разработчиков Wasteland 3 будет работать на Unreal Engine 5

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На прошлой неделе Epic Games официально представила свой новейший игровой движок Unreal Engine 5 с явным намерением сделать с его помощью если не революцию, то как минимум ощутимую эволюцию в плане технологического совершенства создаваемых на его базе проектов. Подробнее о самом движке можно почитать в нашем соответствующем материале, но сейчас речь о том, что уже о своём намерении использовать в будущих проектах именно Unreal Engine 5 начали сообщать сторонние студии.

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Так, студия inXile Entertainment, известная в основном по Wasteland 2 и готовящейся к релизу Wasteland 3, в своём официальном Twitter заявила, что её следующий (после Wasteland 3) проект будет основан на Unreal Engine 5.

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Если слухи верны, то этот таинственный проект — новая крупнобюджетная ролевая игра, информации о которой, впрочем, пока нет от слова «совсем». Насколько полной в этой игре будет реализация предоставляемых Unreal Engine 5 возможностей, тоже пока неизвестно, но поскольку inXile с недавних пор входит в состав внутренних студий Microsoft, с выделением ресурсов на «шалости» проблем быть не должно.

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Теги

epic games inxile entertainment unreal engine 5
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