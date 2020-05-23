Авторы Wasteland 3 рассказали о диалогах, персонажах и сюжете игры
inXile Entertainment выпустила новое видео по Wasteland 3, в котором очень много внимания уделяется всему, что связано с сюжетом. Разработчики рассказали о способах и манере повествования, персонажах, диалогах и многом другом. Ключевое отличие третьей части от сиквела — цельное повествование, не разбитое на отдельные фрагменты.
Разработчики из inXile Entertainment поставили перед собой цель сохранить в Wasteland 3 узнаваемую атмосферу, где юмор мирно соседствует с пафосом, а необходимость морального выбора преследует игрока повсеместно. Главное в сюжете игры — истории её героев, а по поводу тем со спасением мира и поисками вселенской справедливости нужно обращаться к другим проектам.
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История Wasteland 3 стартует ровно там же, где она закончилась во второй части. Наверное, это уже нельзя считать спойлером, если мы вкратце опишем начальную расстановку сил — вторая часть вышла почти шесть лет назад. Рейнджеры уничтожили собственную базу с помощью ядерного удара, ведь ИИ надо было остановить. Восстановить базу предлагает Патриарх Колорадо, но ему сначала нужно помочь с наведением порядков в штате.
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Вообще, Wasteland 3 — это про вариативность. Авторы игры показали в ролике, какие варианты для отыгрыша возможны даже в случае с второстепенным персонажем, которого они повстречают по дороге. Нам показали три варианта развития событий, каждый из которых приведёт к совершенно разным последствиям.
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В системе диалогов Wasteland 3 произошло одно важное изменение: авторы добавили в игру моменты с крупными планами собеседников. Если это ключевой диалог, то иногда камера будет демонстрировать персонажа максимально приближенно. Для усиления эффекта присутствия, так сказать.
рекламаРелиз Wasteland 3 должен состояться 28 августа на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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