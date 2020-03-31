Совсем недавно крупные платформодержатели предупреждали нас о том, что следует морально готовиться к тому, что релизы ожидаемых (и не только) игр могут задержаться из-за предпринимаемых карантинных мер, как сегодня сразу две студии объявили о том, что их игры выйдут значительно позже, чем изначально планировалось.

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Во-первых, Wasteland 3. Данная постапокалиптическая ролевая игра в прошлом году уже пережила перенос релиза на 19 мая, и вот теперь разработчики из inXile Entertainment рапортуют о ещё одном переносе — до 28 августа. Причина простая: из-за карантина и удалённой работы темп производства пострадает, поэтому чтобы проект соответствовал высоким стандартам, пришлось отложить релиз игры аж более чем на три месяца.

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Во-вторых, «диаблоид» Minecraft Dungeons . Официально причины переноса релиза не уточняются, но известно, что теперь он состоится 26 мая вместо ранее обозначенного апреля. Очевидно, причина похожа на ситуацию с Wasteland 3.

По мнению разномастных аналитиков, перед нами только начало большой серии переносов релиза игр. Вряд ли, конечно, он коснётся проектов, производство которых уже на финишной прямой, но морально готовиться к худшему всё равно порой необходимо.