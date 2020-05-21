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id Software удалит античит от Denuvo из DOOM Eternal после жалоб игроков

1
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Несколько дней назад стало известно, что DOOM Eternal станет первой игрой, в которой применяется система Denuvo Anti-Cheat. Хотя авторы обещали, что система запускается и выключается вместе с игрой и никак не должна повлиять на производительность, игроки принялись строчить жалобы, из которых следовало, что с появлением вышеуказанного античита игра начала сбоить и даже переставала запускаться.

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В свежей публикации исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Страттон пояснил, что проблемы с производительностью и стабильностью не связаны с деятельностью античита, и студия уже выявила и исправила приводившие к ним ошибки. Что же касается античита, то разработчики ознакомились с отзывами игроков и поняли, что им нужно пересмотреть свой подход к интеграции античитерской системы. Так что в следующем обновлении система Denuvo Anti-Cheat будет удалена из игры.

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Если в будущем к теме античитерской защиты и вернутся, то студия разрешит игрокам не устанавливать соответствующую систему, если они намерены только проходить одиночную кампанию.

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bethesda softworks id software doom eternal
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