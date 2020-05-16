Вчера стало известно, что на DOOM Eternal впервые опробуют перспективную античитерскую систему Denuvo Anti-Cheat от создателей одноимённой широко известной DRM-защиты. Из описания системы следовало, что по своему принципу действия Denuvo Anti-Cheat напоминает применяемый в Valorant античит Vanguard от Riot Games — встраивается в систему на уровне драйвера.

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И хотя разработчики заверили, что античит не повлияет на производительность системы — он запускается и закрывается вместе с игрой — игроки посчитали данные слова неубедительными и принялись обстреливать Steam-страничку DOOM Eternal негативными отзывами. Причина есть: как пишут игроки, вместе с обновлением, добавившим в игру Denuvo Anti-Cheat, появились и различные ошибки вплоть до невозможности запуска игры.

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Учитывая, что кроме Denuvo Anti-Cheat в свежем обновлении DOOM Eternal не присутствовало ничего, что могло бы так негативно отразиться на стабильности игры, пользователи предположили, что проблема именно в античите. Как следствие, страничка DOOM Eternal в Steam резко «покраснела» и теперь красуется смешанным 65-процентным пользовательским рейтингом (после примерно 90-процентного).