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Новейший античит от Denuvo впервые опробуют в DOOM Eternal

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Компания-разработчик защитного программного обеспечения Denuvo начала предлагать своим клиентам систему античита. Данная разработка так и называется — Denuvo Anti-Cheat. Первым сетевым режимом, который будет использовать данное решение от Denuvo, стал BATTLEMODE в DOOM Eternal. Указанный античит использует драйвер, обеспечивающий доступ к ядру операционной системы.

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Denuvo Anti-Cheat устанавливается при первом запуске игры, но его можно удалить отдельно. Вообще, доступ к ядру системы — не самый приятный момент в организации защиты игры от читеров. В случае с той же Valorant у игрового сообщества возникли закономерные вопросы насчёт подобного античита. Пользователи боятся факта присутствия в памяти стороннего процесса, который может повлиять на общее быстродействие компьютера при запуске других игр.

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Разработчики программного обеспечения заранее предвидели подобные неудобные вопросы по работе Denuvo Anti-Cheat и заверили, что их продукт не собирает информации с компьютера пользователя — его волнует только «чистота» мультиплеерных матчей. DOOM Eternal получил защиту от читеров с контентным обновлением. Подробнее можно прочитать тут.

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Сдаётся мне, даже сильно бракованный 7нм будет куда интереснее отборного 14нм. Как по энергоэффективности, так и по IPC.
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bo74
18:34
Зря, много потеряли Вот интересная ссылка по модам: http://totalwars.ru/board/
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ShadowTM
18:33
Он имел в виду тепловыделение. Очевидно же.
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LoL
18:32
Моды не ставил, модами можно что угодно запороть.
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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
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