Новейший античит от Denuvo впервые опробуют в DOOM Eternal
Компания-разработчик защитного программного обеспечения Denuvo начала предлагать своим клиентам систему античита. Данная разработка так и называется — Denuvo Anti-Cheat. Первым сетевым режимом, который будет использовать данное решение от Denuvo, стал BATTLEMODE в DOOM Eternal. Указанный античит использует драйвер, обеспечивающий доступ к ядру операционной системы.
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Denuvo Anti-Cheat устанавливается при первом запуске игры, но его можно удалить отдельно. Вообще, доступ к ядру системы — не самый приятный момент в организации защиты игры от читеров. В случае с той же Valorant у игрового сообщества возникли закономерные вопросы насчёт подобного античита. Пользователи боятся факта присутствия в памяти стороннего процесса, который может повлиять на общее быстродействие компьютера при запуске других игр.
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Разработчики программного обеспечения заранее предвидели подобные неудобные вопросы по работе Denuvo Anti-Cheat и заверили, что их продукт не собирает информации с компьютера пользователя — его волнует только «чистота» мультиплеерных матчей. DOOM Eternal получил защиту от читеров с контентным обновлением. Подробнее можно прочитать тут.
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