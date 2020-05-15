Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эксперимент удался: функция «Во что сыграть?» добавлена в библиотеку Steam

+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

В середине февраля Valve добавила в «Лаборатории Steam» экспериментальную функцию под говорящим названием «Во что сыграть?». Смысл её заключается в том, чтобы с помощью продвинутой системы, основанной на машинном обучении, подсказывать игроку, какие проекты могут прийтись ему по душе.

реклама

По большей части функция рассчитана на тех, кто в своё время приобрели на распродажах за копейки десятки, а то и сотни игр, и теперь не знают, что с ними делать. Система получила массу позитивных отзывов, и вот, по прошествии трёх месяцев «лабораторных исследований» она стала доступна по умолчанию в библиотеке Steam.

реклама

Разумеется, пока что система неидеальна. В частности, автору данных строк она предлагает сыграть в полный сборник The Witcher 3 Wild Hunt, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition и The Vanishing of Ethan Carter Redux — при том, что оригинальные версии всех трёх данных игр вполне успешно пройдены.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Эксперимент удался: функция «Во что сыграть?» добавлена в библиотеку Steam
+
Умелец воссоздал демонстрацию Unreal Engine 5 в Dreams
+
Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia
2
Аналитики: Мобильная версия Fortnite заработала более $1 млрд
10
Тираж Nioh 2 достиг миллиона копий
1
Sony показала амбициозную Ghost of Tsushima во всех подробностях
31

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 205
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
124
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
17
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
77
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
11

Сейчас обсуждают

Юра Репченко
16:00
20% это в общем. В сценарии извращенца будут все 70% за счёт удвоения L3.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
1TronpmG5
15:59
Предложенный подход интересен, но я все таки не научными исследованиями занимаюсь. Для домашней системы это излишние затраты как времени, так и средств. Если бы решение тиражировалось тысячами, то име...
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
Saint_Diver
15:59
В какой Вселенной разрыв 30% на одной и той же частоте?
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
demoxzy
15:58
Осенью заказывал такой с али для жены, 6/64 версия за 18,5к. Внешне выглядит дороже своей цены, экран во всю переднюю панель без вырезов/челок не желтит/не зеленит, хороший АКБ, неплохие железки внутр...
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
Saint_Diver
15:57
Если будешь пробовать — черкни пару строчек о результатах. Самому интересно.
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
1TronpmG5
15:54
Нет. Это не так. Вся рассеиваемая мощность должна куда-то деться. КПД процессора как нагревателя, например, ровно 99.999%. Он сколько потребил - столько и рассеял в окружающую среду. Ну еще 0,001% уйд...
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
Катерина Стец
15:53
голубожопые совсем в днище скатились - для них теперь ремонтяш авторитет ахахахахаха
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
ReXaN
15:53
Это тебе фурсов серанул в ухо?
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
Михаил Невский
15:53
пусть свой левый глаз то подправит или правый, а то зловеще выглядит)
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
Каа
15:52
На кой леший 5Г, если и 3Г,далеко, как не везде идеальное покрытие.
В Сеть утекли характеристики нового смартфона Xiaomi с поддержкой 5G
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем