Эксперимент удался: функция «Во что сыграть?» добавлена в библиотеку Steam
В середине февраля Valve добавила в «Лаборатории Steam» экспериментальную функцию под говорящим названием «Во что сыграть?». Смысл её заключается в том, чтобы с помощью продвинутой системы, основанной на машинном обучении, подсказывать игроку, какие проекты могут прийтись ему по душе.
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По большей части функция рассчитана на тех, кто в своё время приобрели на распродажах за копейки десятки, а то и сотни игр, и теперь не знают, что с ними делать. Система получила массу позитивных отзывов, и вот, по прошествии трёх месяцев «лабораторных исследований» она стала доступна по умолчанию в библиотеке Steam.
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Разумеется, пока что система неидеальна. В частности, автору данных строк она предлагает сыграть в полный сборник The Witcher 3 Wild Hunt, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition и The Vanishing of Ethan Carter Redux — при том, что оригинальные версии всех трёх данных игр вполне успешно пройдены.
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