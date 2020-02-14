Компания Valve продолжает развивать свою популярную площадку Steam, добавляя в неё новые функции. Сейчас в Лаборатории Steam запущена экспериментальная функция под названием «Во что сыграть?». Она предназначается для тех игроков, в библиотеке которых имеется куча купленных, но ни разу не запущенных игр. Согласитесь, у каждого из нас есть такие «потеряшки», которые ждут своего часа. А ведь сейчас ещё есть Epic Games Store, раздающий каждую неделю игры, которые мы бережно добавляем в библиотеку, но не запускаем.

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Так вот, функция «Во что сыграть?» построена на алгоритме машинного обучения, предлагающем игры тех жанров, которые нравятся пользователю больше всего. Всё базируется на подборках проектов. Пользователь заходит в Steam и видит благодаря «Во что сыграть?» тройку релевантных предложений. Не привлекло ничего — смело «скипаем» и получаем новый набор.

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Главное, чтобы в библиотеке другие незапущенные игры. Каждый предложенный проект снабжается специальным коротким ознакомительным роликом и основными метками. Прикладывается также список похожих проектов из библиотеки, в которые пользователь играл.