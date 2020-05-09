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Ролевой киберпанк-экшен The Ascent представлен новым 12-минутным геймплейным видео

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Шведская студия Neon Giant анонсировала на Inside Xbox ролевый экшен The Ascent. Проект стилистически выдержан очень хорошо — это снова киберпанк с плохой мегакорпорацией, творившей беспредел. Последний заключалсся в тотальной слежке и неуёмном контроле. Главный герой постарается избежать контроля и доказать, что он не только не нужен, но и опасен. Тем более, что эта самая корпорация (называется Ascent Group) перестала существовать, осталась только её отлаженная сеть контроля.

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Во время анонса нам продемонстрировали небольшой трейлер, но журналисты журнала IGN приготовили кое-что занятное. Целых 12 минут геймплея, записанных с альфа-версии. Удивительно, но проект выглядит состоятельным уже сейчас. Оно и понятно — релиз намечен на нынешний год. В качестве целевых платформ указаны Xbox Series X и PC.

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На странице проекта в Steam появились также предварительные системные требования. Ближе к релизу эта информация может обновиться, поэтому не стоит всё воспринимать как есть. Тем более, что сейчас она не слишком детализирована: хорошо прописаны только объём оперативной памяти и видеокарта в минимальной и рекомендуемой конфигурациях.

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Минимальные системные требования:

  • операционная система: 64-разрядная Windows 10;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • процессор: Intel Core i3 или его эквивалент;
  • видеокарта: 760 GTX или её эквивалент;
  • 15 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Рекомендуемые системные требования:
  • операционная система: 64-разрядная Windows 10;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • процессор: Intel Core i7 или его эквивалент;
  • видеокарта: 2070 RTX или её эквивалент;
  • 15 Гбайт свободного пространства на накопителе.

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Маленькая ремарка: на страничке в Steam в рекомендованных системных требованиях видеокарта 2070 RTX прописана с индексом GTX. Это раз говорит о том, что разработчики пока не сильно утруждали себя проверкой информации, которая может измениться.

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