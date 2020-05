Разработчики из студии Camel 101 совместно с Wired Productions в данный момент корпят над проектом Those Who Remain. Это психоделический хоррор, сценаристы которого собираются поднять и обсудить сразу несколько важных тем, так или иначе связанных с психикой морально страдающего героя.

Недавно авторы объявляли о переносе проекта, мотивируя это желанием как следует поработать над технической частью. Сейчас мы узнали новую дату релиза. Those Who Remain должна поступить в продажу 28 мая нынешнего года на PC, Xbox One и PlayStation 4. Речь пока идёт о цифровом релизе. Владельцы консолей могут ещё рассчитывать на покупку коробочного издания, которое будет выпущено только летом. Тогда же поступить версия проекта для консоли Nintendo Switch.

По случаю объявления точной даты выхода игры был выпущен специальный трейлер. Он раскрывает некоторые особенности города Дормонта, в котором будет происходить всё действо. Those Who Remain — это про исследование внутреннего мира страдающего героя. Это игра про выбор и последствия. Ну, и ещё немного про головоломки. Состоятельность проекта и его идеи мы, напомним, сможем оценить уже в этом месяце.