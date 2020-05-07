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Пугающий психологический хоррор Those Who Remain обзавёлся новой датой релиза

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Разработчики из студии Camel 101 совместно с Wired Productions в данный момент корпят над проектом Those Who Remain. Это психоделический хоррор, сценаристы которого собираются поднять и обсудить сразу несколько важных тем, так или иначе связанных с психикой морально страдающего героя.

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Недавно авторы объявляли о переносе проекта, мотивируя это желанием как следует поработать над технической частью. Сейчас мы узнали новую дату релиза. Those Who Remain должна поступить в продажу 28 мая нынешнего года на PC, Xbox One и PlayStation 4. Речь пока идёт о цифровом релизе. Владельцы консолей могут ещё рассчитывать на покупку коробочного издания, которое будет выпущено только летом. Тогда же поступить версия проекта для консоли Nintendo Switch.

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По случаю объявления точной даты выхода игры был выпущен специальный трейлер. Он раскрывает некоторые особенности города Дормонта, в котором будет происходить всё действо. Those Who Remain — это про исследование внутреннего мира страдающего героя. Это игра про выбор и последствия. Ну, и ещё немного про головоломки. Состоятельность проекта и его идеи мы, напомним, сможем оценить уже в этом месяце.

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