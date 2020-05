Хоррор Close to the Sun появился на свет в мае прошлого года, а его PC-версия на год была эксклюзивом Epic Games Store. Не успели мы и глазом моргнуть, как год пролетел, и вот, сегодня разработчики игры из студии Storm in a Teacup объявили о том, что Close to the Sun доберётся до сервисов Steam и GOG уже завтра, 5 мая. Первую неделю игра будет продаваться с 25-процентной скидкой.

Напомним, что в Close to the Sun мы в роли журналистки Роуз Арчер в поисках сестры прибываем на построенный Николой Тесла роскошный исследовательский корабль «Гелиос», куда устремились все величайшие умы планеты. По сюжету игры, на корабле начали происходить какие-то необъяснимые вещи, и на некогда кипящем жизнью «Гелиосе» не осталось ни души. Нам предстоит разобраться, что к чему.

Close to the Sun получила сдержанные оценки, а совсем недавно игра принимала участие в бесплатной раздаче в Epic Games Store. Как много людей в связи с этим проявят интерес к проекту в Steam и, тем более, в GOG, пока можно только догадываться.