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Epic Games временно потребует включить двухфакторную аутентификацию для получения подарочных игр в EGS

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До сегодняшнего дня получить подарочные игры в Epic Games Store мог любой желающий, зарегистрировавший в магазине свою учётную запись. Больше компания Epic Games от вас ничего не требовала, но примерно на месяц это правило изменится. Как сообщила сегодня Epic Games, в период с 28 апреля по 21 мая для получения подарочной игры для учётной записи должна быть включена функция двухфакторной аутентификации.

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Своё решение Epic Games объясняет исключительно благородным порывом: по мнению компании, подобные меры простимулируют игроков защитить свои учётные записи Epic Games Store. При попытке забрать подарок без включённой двухфакторной аутентификации, вы получите сообщение с соответствующей ошибкой.

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Напомним, что до 30 апреля в Epic Games Store можно забрать roguelike-стратегии For the King, после чего подарки сменятся на Amnesia the Dark Descent и Crashlands.

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