Epic Games временно потребует включить двухфакторную аутентификацию для получения подарочных игр в EGS
До сегодняшнего дня получить подарочные игры в Epic Games Store мог любой желающий, зарегистрировавший в магазине свою учётную запись. Больше компания Epic Games от вас ничего не требовала, но примерно на месяц это правило изменится. Как сообщила сегодня Epic Games, в период с 28 апреля по 21 мая для получения подарочной игры для учётной записи должна быть включена функция двухфакторной аутентификации.
реклама
Своё решение Epic Games объясняет исключительно благородным порывом: по мнению компании, подобные меры простимулируют игроков защитить свои учётные записи Epic Games Store. При попытке забрать подарок без включённой двухфакторной аутентификации, вы получите сообщение с соответствующей ошибкой.
рекламаНапомним, что до 30 апреля в Epic Games Store можно забрать roguelike-стратегии For the King, после чего подарки сменятся на Amnesia the Dark Descent и Crashlands.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила