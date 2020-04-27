Первое дополнение к MechWarrior 5 Mercenaries задерживается на неопределённый срок
Первое крупное дополнение для MechWarrior 5 Mercenaries должно было выйти в первой половине этого года, но разработчики из студии Piranha Games (не путать с «готической» Piranha Bytes) сообщили о том, что из-за перехода на удалённый режим работы вряд ли успеют всё подготовить в ранее обозначенных временных рамках. Таким образом, сейчас релиз дополнения Heroes of the Inner Sphere — пусть и не катастрофически, но всё же отдалённая перспектива.
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Впрочем, есть и хорошая новость: объём нововведений, привносимых дополнением, оправдает ожидание. Игроков ждёт новый режим карьеры, расширенная карта Внутренней Сферы с новыми боевыми зонами, промышленными узлами и сюжетными линиями, новые виды пилотируемых роботов, новое оружие, экипировка, игровые биомы и многое-многое другое.
рекламаСтоит напомнить, что MechWarrior 5 Mercenaries вышла в декабре прошлого года в была довольно тепло принята сообществом, если не считать недовольных эксклюзивностью PC-версии игры для Epic Games Store.
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