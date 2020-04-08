Похоже, Amazon случайно назвала точную дату выхода своего MMO-проекта New World
То, что игровое крыло Amazon планирует выпустить свой амбициозный MMO-проект New World в мае этого года, уже давно не секрет, однако точной датой выхода компания с игровым сообществом пока не поделилась. Зато в интернет-магазине Amazon на страничке New World дата внезапно появилась. Если верить данной информации, New World появится на прилавках 26 мая.
реклама
В магазине Amazon игра предлагается в стандартном и «делюкс» вариантах по цене в $40 и $50 соответственно. За предзаказ «делюкса» вы получите различные внутриигровые «плюшки» вроде обликов.
рекламаГеймплейно New World представляет собой MMO-«песочницу», в которой игроки вольны делать всё, что подразумевается игровым миром и его правилами: от простых путешествий по живописному миру, до формирования гильдий и сражений с другими игроками.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила