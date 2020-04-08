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Похоже, Amazon случайно назвала точную дату выхода своего MMO-проекта New World

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То, что игровое крыло Amazon планирует выпустить свой амбициозный MMO-проект New World в мае этого года, уже давно не секрет, однако точной датой выхода компания с игровым сообществом пока не поделилась. Зато в интернет-магазине Amazon на страничке New World дата внезапно появилась. Если верить данной информации, New World появится на прилавках 26 мая.

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В магазине Amazon игра предлагается в стандартном и «делюкс» вариантах по цене в $40 и $50 соответственно. За предзаказ «делюкса» вы получите различные внутриигровые «плюшки» вроде обликов.

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Геймплейно New World представляет собой MMO-«песочницу», в которой игроки вольны делать всё, что подразумевается игровым миром и его правилами: от простых путешествий по живописному миру, до формирования гильдий и сражений с другими игроками.

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