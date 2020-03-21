id Software серьёзно постаралась, создавая привлекательную и интерактивную космическую базу Палача Рока в DOOM Eternal, и вскоре после релиза обожающие скрупулёзно исследовать локации игроки обнаружили на базе главного героя развлекательный отсек с креслом, мониторами, игровыми журналами, книгами и даже фигурками различных противников.

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В том же отсеке игроки обнаружили старенький компьютер, на котором можно выбрать какие-то две загадочные программы, требующие ключи доступа и пароли. Оказалось, что старенький компьютер используется для запуска и прохождения культовой классики — DOOM и DOOM 2.

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Чтобы получить доступ к первой части, нужно собрать четырнадцать дискет , разбросанных по различным локациям DOOM Eternal. Доступ к DOOM 2 же открывается значительно проще: нужно разгадать кодовое слово, которым стало "flynntaggart" (имя и фамилия Палача Рока из цикла рассказов по DOOM). И если с дискетами всё понятно, то откуда в игре мы должны были узнавать секретный код для DOOM 2, пока не вполне ясно, так что спасибо энтузиастам.

Напоминаем, что DOOM Eternal вышла вчера, 20 марта, и сразу же установила рекорд франшизы. Несколько часов назад, например, в DOOM Eternal в Steam играли более ста тысяч человек.