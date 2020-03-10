Критики очень высоко оценили Ori and the Will of the Wisps
Метроидвания Ori and the Will of the Wisps выйдет уже завтра, а сегодня разработчики разрешили игровым изданиям опубликовать соответствующие обзоры. Показательно, что журналисты проявили удивительное единогласие, и по итогу более чем трёх десятков рецензий средний профессиональный рейтинг Ori and the Will of the Wisps на Metacritic составил 89 баллов для PC-версии и 91 балл для версии для Xbox One.
реклама
По словам критиков, Ori and the Will of the Wisps — это не только продолжение, но и огромное развитие идей, заложенных в Ori and the Blind Forest. Новинка превосходит предшественницу как по масштабу, так и по глубине повествования и удобству прохождения.
рекламаКонечно, среди обозревателей есть и недовольные, считающие, что Ori and the Will of the Wisps ничем не выделяется на фоне других игр в данном жанре и в похожей стилистике, но их мнения меркнут в сравнении с количеством восхищённых отзывов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила