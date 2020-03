Метроидвания Ori and the Will of the Wisps выйдет уже завтра, а сегодня разработчики разрешили игровым изданиям опубликовать соответствующие обзоры. Показательно, что журналисты проявили удивительное единогласие, и по итогу более чем трёх десятков рецензий средний профессиональный рейтинг Ori and the Will of the Wisps на Metacritic составил 89 баллов для PC-версии и 91 балл для версии для Xbox One.

По словам критиков, Ori and the Will of the Wisps — это не только продолжение, но и огромное развитие идей, заложенных в Ori and the Blind Forest. Новинка превосходит предшественницу как по масштабу, так и по глубине повествования и удобству прохождения.

Конечно, среди обозревателей есть и недовольные, считающие, что Ori and the Will of the Wisps ничем не выделяется на фоне других игр в данном жанре и в похожей стилистике, но их мнения меркнут в сравнении с количеством восхищённых отзывов.