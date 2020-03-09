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11,5 минут игрового процесса режима королевской битвы Call of Duty Modern Warfare

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Обновлено: Видеоролик был закономерно удалён. Как только появится копия, желательно, на ресурсе, отличном от YouTube, мы постараемся максимально оперативно обновить данную заметку.

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Оригинал: Отрицать существование режима королевской битвы для Call of Duty Modern Warfare уже невозможно. Так, сегодня автор и ведущий YouTube-канала Chaos опубликовал 11,5-минутный видеоролик игрового процесса данного режима. Ну, как опубликовал — загрузил на канал и сделал видео доступным только по ссылке, которую нужные люди тут же и раздобыли.

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В нижеуказанном виде полностью или частично подтверждается ранее публиковавшаяся с пометкой «слух/утечка» информация. Игровой процесс королевской битвы Modern Warfare разворачивается на огромной карте, рассчитанной на 150 игроков.

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По словам Chaos’а, королевская битва Modern Warfare отличается динамичностью и интересными правилами. В частности, в качестве «лута» можно собирать деньги, которые расходуются на вспомогательные функции вроде авиаудара или сброса боеприпасов, а также на покупку возрождающих жетонов для союзников. Вернуться в «этот мир» можно и через систему «ГУЛага»: вы сражаетесь на арене с другим претендентом на воскрешение — кто победил в дуэли, тот и возвращается.

Доступны широкий выбор оружия и транспорта, а в будущем режим будет развиваться и пополняться новыми подрежимами. Скорее всего, официальный анонс королевской битвы состоится уже в самое ближайшее время: сегодня вечером либо завтра.

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