Обновление 2: И всё-таки Infinity Ward вместе с Activision решили больше не тянуть с очевидным и опубликовали официальный анонсирующий видеоролик Call of Duty Warzone. Проект действительно является условно-бесплатным и выйдет уже завтра вечером.

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Предполагаются два основных режима игры: классическая королевская битва и режим «Грабёж» с изменёнными правилами, подробнее о которых мы узнаем уже завтра.

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В главном меню Call of Duty Modern Warfare начался обратный отсчёт до запуска «секретного» игрового режима. Предполагается, что анонс королевской битвы состоится сегодня в 21:00 по московскому времени, тогда как релиз — завтра в 18:00 по московскому времени. Что и подтверждает обратный отсчёт.

Оригинал: Отрицать существование режима королевской битвы для Call of Duty Modern Warfare уже невозможно. Так, сегодня автор и ведущий YouTube-канала Chaos опубликовал 11,5-минутный видеоролик игрового процесса данного режима. Ну, как опубликовал — загрузил на канал и сделал видео доступным только по ссылке, которую нужные люди тут же и раздобыли.

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В нижеуказанном виде полностью или частично подтверждается ранее публиковавшаяся с пометкой «слух/утечка» информация. Игровой процесс королевской битвы Modern Warfare разворачивается на огромной карте, рассчитанной на 150 игроков.

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По словам Chaos’а, королевская битва Modern Warfare отличается динамичностью и интересными правилами. В частности, в качестве «лута» можно собирать деньги, которые расходуются на вспомогательные функции вроде авиаудара или сброса боеприпасов, а также на покупку возрождающих жетонов для союзников. Вернуться в «этот мир» можно и через систему «ГУЛага»: вы сражаетесь на арене с другим претендентом на воскрешение — кто победил в дуэли, тот и возвращается.

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Доступны широкий выбор оружия и транспорта, а в будущем режим будет развиваться и пополняться новыми подрежимами. Скорее всего, официальный анонс королевской битвы состоится уже в самое ближайшее время: сегодня вечером либо завтра.